Lezione di Italiano: giocare sempre, speculare mai

Vincenzo Italiano non ha bisogno di presentazioni. Per chi lo conoscesse poco, si tratta di un allenatore che ha sempre pensato a giocare, in qualsiasi categoria, ritenendo che soltanto attraverso gli schemi e il coraggio di proporli si possa arrivare ai risultati. Anche allo Spezia sta accadendo la stessa cosa e non importa se, dopo due campionati vinti prima in C con il Trapani e poi in B con lo stesso club ligure, stiamo parlando di Serie A. Dopo un mercato che si è concluso negli ultimi giorni, Italiano sta presentando una squadra che non abbassa lo sguardo dinanzi a qualsiasi avversario. Pensa a giocare sempre e a speculare mai: è questa la strada per coronare uno straordinario sogno salvezza.

Foto: sito Spezia