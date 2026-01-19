Lezione di grande Como: Baturina e Nico Paz (doppietta) stendono la Lazio

19/01/2026 | 22:46:15

Troppo Como per la Lazio che cade 3-0 all’Olimpico. Decide una doppietta di Nico Paz e un gol di Baturina.

Dopo 2 minuti sblocca la gara Baturina che mette in discesa la gara per i lariani. La Lazio non riesce a reagire, anzi, al 24′ arriva il 2-0, con un ottimo Nico Paz. Lazio in difficoltà e Como che ne approfitta e al 35′ c’è un calcio di rigore (discusso) per gli ospiti. Dagli 11 metri, va Nico Paz ma stavolta Provedel para il tiro del forte argentino e tiene viva la Lazio. Il primo tempo finisce 2-0 per il Como. Nella ripresa, non cambia il copione, troppo Como per una Lazio che ci prova ma che non può nulla. Al 49′ arriva infatti il 3-0, sinistro a giro da fuori per l’asso argentino, tris per i lariani. Lazio ko. Biancocelesti che provano una reazione ma è il Como a flirtare con il poker, con Da Cunha che trova un ottimo Provedel a impedirgli la gioia personale. Finisce 3-0, dominio Como che consolida il sesto posto e si porta a -2 dalla Juve quinta e a -5 dalla Roma.

Foto: sito Como