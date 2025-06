Lezione di calcio del City alla Juventus: 5-2. Vetta ai Citizens, bianconeri agli ottavi da secondi

26/06/2025 | 22:56:27

Bastano nove minuti agli uomini di Guardiola per sbloccare la gara. Il gol nasce da una bella palla di Ait-Nouri, che pesca l’esterno offensivo belga alle spalle di Costa. Controllo, dribbling su Kalulu e tiro dove Di Gregorio non può arrivare. Il vantaggio Citizens, però, dura poco e la Juve trova la rete del pareggio con Koopmeiners. Ma tutto nasce, in realtà, da una frittata di Ederson, che sbaglia il passaggio all’indirizzo di Bernardo Silva: irrompe Koopmeiners, fotografia alle spalle dell’estremo difensore di Guardiola. Il City però torna in vantaggio grazie all’errore di Kalulu. L’autorete del difensore francese arriva in maniera abbastanza gratuita: cross dalla destra di Matheus Nunes, Kalulu è praticamente da solo, ma sbaglia il tentativo di rinvio, trasformandolo in un piattone alle spalle di Di Gregorio. Il secondo tempo inizia com’è finito il primo. Il 3-1 degli inglesi porta la firma di Erling Braut Haaland, subentrato a inizio ripresa. Il City sfonda nuovamente sul proprio settore di destra con Matheus Nunes: i bianconeri inseguono, lo scarico trova il centravanti norvegese a porta ormai sguarnita. 3-1. Un grande classico del calcio di Guardiola: lancio lungo di Ederson, Kelly e Gatti lasciano troppo spazio a Haaland. Filtrante del norvegese, Savinho appoggia e Foden segna. Di male in peggio, la Juventus affonda e gli inglesi si portano sul 5-1 con la rete di Savinho. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Di Gregorio dice no a Haaland. La respinta della difesa bianconera è preda, fuori area, di Savinho, che conclude col piede “sbagliato” ma lo fa benissimo: traversa e palla oltre la linea, gol. Gol dell’orgoglio per i bianconeri nel finale con Vlahovic. Il gol nasce su un bel filtrante di Yildiz, seguita da un gran primo controllo del centravanti serbo, che poi si invola verso la rete e batte Ederson.

Foto: Instagram Manchester City