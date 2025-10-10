L’ex Sampdoria Adrien Silva si ritira: “Ho dato tutto al calcio, lo Sporting è stato casa mia”

10/10/2025 | 21:51:06

L’ex centrocampista di Sporting Lisbona e Sampdoria Adrien Silva ha annunciato il ritiro dal calcio sui social: “Arriva un momento in cui senti che è il momento di andare avanti, con il cuore in pace e l’orgoglio di chi ha dato tutto al gioco che ama. Oggi, ripenso a quanta strada ho percorso e comprendo che è ora di chiudere un ciclo che mi ha regalato tutto: il calcio. Oltre 450 partite, migliaia di allenamenti, viaggi, vittorie e sconfitte hanno plasmato l’uomo e il giocatore che sono. Lo Sporting è stato la mia casa, ho avuto il privilegio di essere capitano del club in cui sono cresciuto, un’emozione impossibile da descrivere a parole: oltre 200 partite, due Coppe del Portogallo, tre Supercoppe e un legame eterno”.

FOTO: X Sampdoria Adrien Silva