L’ex Real Drenthe non molla: c’è la firma col Kozakken in terza serie olandese

In molti lo ricorderanno per la sua immensa velocità e altri per la sua carriera poco fortunata e non all’altezza delle sue potenzialità, ma Royston Drenthe non molla e riparte dalla terza serie olandese. Infatti, è ufficiale l’accordo e c’è anche la firma con il Kozakken Boys. A 32 anni, l’ex Real Madrid Drenthe, è pronto a sgroppare nuovamente sulla corsia sinistra.

Foto: Kozakken Boys