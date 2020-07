L’ex presidente del Barça: “Messi? Non sono preoccupato, è felice a Barcellona”

Joan Gaspart, ex presidente del Barcellona ai tempi dell’arrivo di Lionel Messi in blaugrana, ha commentato la notizia di Cadena SER secondo cui l’argentino ha interrotto le trattative per il rinnovo e potrebbe lasciare il club nel 2021: “Non sono preoccupato. – ha detto ai microfoni di AS – Messi è felice e la sua famiglia è felice a Barcellona, ​​non c’è nulla di cui pensare che voglia andarsene. Ho firmato Messi quando aveva 15 anni. È il giocatore più importante nella storia del calcio. La sua famiglia è cresciuta qui, è a suo agio. La situazione non è come vorremmo i catalani, ma il suo cuore è a Barcellona. Rimarrà per aiutare, ma quando pensa di non poterlo fare deciderà di ritirarsi o andare a un calcio meno competitivo. La mia idea è che rimarrà. “

Foto: profilo Twitter ufficiale FC Barcellona