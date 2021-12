L’ex NBA Gortat: “Paulo Sousa ha fatto incazzare 40 milioni di polacchi. Gli auguro 5 sconfitte e l’esonero”

Paulo Sousa, tecnico portoghese, ha deciso di interrompere anzitempo la sua avventura alla guida della Nazionale polacca per accettare la proposta del Flamengo in Brasile.

In molti non hanno preso bene la decisione dell’allenatore, tra questi Marcin Gortat, ex cestista polacco con un passato in NBA, che attraverso il suo profilo ufficiale su Twitter ci è andato giù pesante: “Mi auguro che Paulo Sousa domani si svegli pestando un mattoncino del Lego. Ha fatto inc*****e 40 milioni di polacchi! Spero che venga sconfitto nelle prime cinque partite della stagione e subito licenziato”.

Mam nadzieje ze Paulo Sousa nastąpi na klocka lego z rana !!! Olać od tak 40 mln Polaków… oby gość przegrał pierwsze 5 meczy w sezonie i żeby go zwolnili odrazu. — Marcin Gortat🇵🇱 (@MGortat) December 27, 2021

Foto: Twitter personale Gortat