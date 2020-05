L’ex Napoli Lavezzi denuncia un porno-ricatto alle autorità argentine

Ezequiel Lavezzi, ex esterno offensivo di Napoli e del Paris Saint-Germain, è stato vittima di un porno-ricatto su Instagram.Un estorsore, entrato probabilmente in possesso di materiale hot dell’italo-argentino insieme alla sua compagna Natalia Borges, ha avanzato una richiesta di 5 mila dollari per ogni singolo contenuto al fine di evitarne la pubblica divulgazione. Secondo quanto riferisce il quotidiano Clarin, Lavezzi e la modella brasiliana si sarebbero per questo subito rivolti a un avvocato, presentando due denunce alle autorità argentine.

Foto: Lavezzi Instagram