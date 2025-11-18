L’ex milanista Honda: “Il Giappone ha le potenzialità per vincere i prossimi Mondiali”

18/11/2025 | 21:12:42

L’ex trequartista del Milan, il giapponese Keisuke Honda, ha parlato all’AVCJ Private Equity Forum di Hong Kong di come sia cresciuto il movimento calcistico in Giapppone. Tanto da sparare un pronostico abbastanza clamoroso, di un Giappone con tutte le carte in regola per vincere i Mondiali.

Queste le sue parole: “Il Giappone ha il potenziale per arrivare almeno tra i migliori quattro nella Coppa del Mondo del prossimo anno, forse addirittura per essere campioni. Non c’è nulla di impossibile e ora hanno un sacco di buoni giocatori, quindi spero che ce la faranno”.

Foto:Instagram Fifa