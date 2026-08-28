L’ex Milan Suso si ritira a 32 anni: diventerà rappresentante istituzionale del Cadice

28/08/2026 | 19:21:19

Suso, ala destra del Milan dal 2015 al 2020, con un passaggio anche al Liverpool e Genoa, prima dei cinque anni al Siviglia, ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo all’età di 32 anni. Al Cadice, squadra della sua città, dal 2025, Suso ha collezionato 27 presenze e 1 gol. Inizierà una nuova carriera: quella di rappresentante istituzionale del Cadice.

Il comunicato degli spagnoli: “Il Cádice Club de Fútbol e Jesús Joaquín Fernández ‘Suso’ hanno raggiunto un accordo affinché il capitano della prima squadra diventi rappresentante istituzionale dell’entità a partire da ottobre.

Cadice e cadista, dopo una brillante carriera professionistica ha fatto uno sforzo personale la scorsa stagione per tornare al club dove era nato come calciatore. Dopo aver ottenuto diversi successi, le circostanze dell’ultimo anno non gli hanno permesso di realizzare il sogno di riportare il Cadice nell’élite del calcio.

Il Cádice Club de Fútbol desidera ringraziarlo per il suo coinvolgimento e la sua generosità nel compiere questo passo, che segna il presente e il futuro dell’entità, e che farà di Suso l’immagine del nostro stemma e dei nostri colori”.

Foto: Sito Ufficiale Milan