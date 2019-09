L’ex Milan Constant: “Voglio tornare a giocare. Palermo o Foggia? Ci andrei subito”

Kevin Constant, 32enne e duttile centrocampista ex Milan e Chievo Verona reduce dall’esperienza in Iran con il Tractor, attualmente si ritrova svincolato ed è alla ricerca di una nuova avventura in Italia. Queste le sue dichiarazioni a TuttoSerieD.com in merito alla possibilità di approdare a Palermo o Foggia, due grandi piazze ripartite entrambe dalla Serie D: “Voglio tornare a giocare, soprattutto dove mi sentirei amato. Palermo o Foggia? Ci andrei subito per la storia e per i tifosi”.

Foto: Le Factuel de Guinee