L’ex Milan Constant annuncia il ritiro: “Decisione difficile e presa con grande tristezza”

Kevin Constant annuncia il suo addio al calcio giocato. Il terzino sinistro, classe 1987, lascia dopo l’ultima esperienza infelice in Iran, al Tractor Sazi. Il francese, di origini guineane, è stato protagonista in Italia con le maglie di Chievo, Genoa, Milan e Bologna. A comunicare la notizia è stato lo stesso calciatore, attraverso i propri canali social: “Per ragioni personali ha deciso di chiudere ufficialmente la mia carriera da calciatore professionista. È la decisione più difficile della mia vita e l’ho presa con grande tristezza. È arrivato il momento di dedicare il mio tempo ai figli e alla famiglia e ai miei progetti futuri. Grazie per avermi sostenuto“.

Foto: Le Factuel de Guinee