L’ex Milan Alex operato al cuore: le parole del diretto interessato

Paura per Alex, ex difensore del Milan, operato al cuore nelle scorse ore in Brasile. Ecco quanto dichiarato dal diretto interessato: “Sono qui per dire che non ho avuto un infarto. Ho riscontrato un problema qualche giorno fa e i medici hanno deciso di sottopormi a un intervento di bypass coronarico. Avevo quattro arterie ostruite. Ho appena lasciato l’unità di terapia intensiva, rimarrò in ospedale per altri sei giorni“.

Foto: zimbio