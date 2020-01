Lucimar Da Silva Ferreira, semplicemente conosciuto come Lucio, ha annunciato il suo addio al calcio. L’ex difensore dell’Inter, artefice con Mourinho del Triplete, lascia a 41 anni dopo l’ultima esperienza con la Brasiliense: “È un giorno speciale per me. Oggi chiudo la mia carriera da calciatore professionista. Sono orgoglioso e grato a Dio, al Brasile, alla mia famiglia e a tutti coloro che mi hanno sostenuto”.