L’ex Fiorentina Joaquin: “Futuro da allenatore? No, voglio fare il torero!”

Ricordate Joaquin? L’ex giocatore di Fiorentina e Valencia, attualmente in forza al Betis, ai microfoni di AS ha svelato il suo sogno per il futuro: “Allenatore? No, non voglio dedicarmi a questo. E’ piuttosto difficile ma sì, voglio fare il torero. Voglio combattere quando lascerò il calcio, voglio attenermi a quel che ho in testa da quando sono bambino. Sempre nel rispetto di questa professione, dei toreri e di tutto quel che vuole questo mondo e questa passione tanto grande, mi piacerebbe fare qualcosa di buono e dare il mio contributo benefico a tutta la gente di questo ambiente. Ho fatto di tutto per toreare. Mi iscrissi alla scuola di toreri di El Puerto e quando mia madre vide che la cosa stava diventando seria con mio padre spinse affinché scegliessi il calcio, perché lei soffriva molto. Grazie al calcio ho potuto conoscere meglio il mondo della corrida”.

Foto: Marca