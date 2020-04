L’ex ds del Palmeiras: “Diego Costa ha mostrato l’enorme desiderio di venire da noi”

Il futuro di Diego Costa è più in bilico che mai: infatti, l’attaccante spagnolo di origine brasiliana dell’Atletico Madrid è in scadenza nel 2021 e potrebbe essere ceduto in estate. Su di lui, diverse squadre europee, ma anche offerte dalla Cina e dal Brasile. Proprio dal suo Paese natale arrivano dichiarazioni interessanti: infatti, Alexandre Mattos, ex-ds del Palmeiras, ha parlato a Yahoo! Sport Brasil: “Diego Costa ha mostrato un enorme desiderio di giocare per il Palmeiras la scorsa estate, ma le cifre erano assurde. Si è parlato molto, ma non siamo andati mai vicini a concretizzare qualcosa, il suo agente non ha mostrato alcun desiderio di effettuare il trasferimento.”

Foto: profilo Twitter ufficiale LaLiga