L’ex dirigente rivela: “Nel 2003 il Barcellona poteva acquistare CR7, poi scelse Quaresma”

Intervistato da SuperDeporte, Roberto Fernandez, ex-segretario tecnico del Barcellona, ha rivelato che, nel 2003, quando lui lavorava ancora per il Valencia, il club blaugrana è stato ad un passo dall’acquisto di Cristiano Ronaldo. ” A giugno 2003 ho chiamato Jorge Mendes e ho detto <<Sono Robert Fernández e lavoro per il Valencia. Guarderò una partita del Portogallo al torneo giovanile di Tolone, quindi vorrei incontrarti lì per berci qualcosa e parlare.>> Così, ci incontrammo in un hotel. Al termine della gara, – che Cristiano aveva giocato molto bene – ho visto uno scout del Barça che era venuto a vederlo. Io avevo visto che nel Portogallo c’era anche un altro calciatore bravo, Quaresma. Così, dissi al mio collega del Barcellona: <<Cristiano è un grande giocatore, ma anche quel Quaresma è molto forte.>> Non so, poi, perché loro acquistarono Quaresma.”

Foto: profilo Twitter personale Cristiano Ronaldo