L’ex compagno di Skriniar: “Lui felice all’Inter, non ha motivo di cambiare”

Adam Zilak, ex compano di Milan Skriniar nella nazionale slovacca ha parlato alla Gazzetta dello Sport proprio del difensore dell’Inter non solo delle doti tecniche, ma anche del suo futuro. Zilak adesso gioca all’Oravske Vesele in Slovacchia, ma conosce molto bene Skriniar sin da giovane:

“Milan è sempre stato un giocatore molto tecnico con doti da passatore e un pericolo per i difensori avversari, ma poi è esploso come difensore“. Zilak non ha nessun dubbio neanche sul futuro del suo ex compagno: “Lo vorranno tanti club, ma all’Inter è felice e non ha motivo per cambiare“.

Foto: Twitter ufficiale Inter