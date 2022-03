L’ex cancelliere Schroeder e i rapporti con Putin: il Borussia Dortmund pronto a escluderlo

Il Borussia Dortmund sta vagliando la posizione di Gerhard Schroeder, ex cancelliere tedesco e membro onorario del club. Il club giallonero gli avrebbe chiesto di evitare di ricoprire ricoprire posizioni dirigenziali in società statali russe come quelle di cui fa parte attualmente per rimarcare la propria contrarietà all’invasione in Ucraina. Qualora l’ex capo del governo non dovesse accogliere la richiesta, “noi del BV Borussia 09 eV Dortmund non potremo accettarlo e agiremo di conseguenza”. Sono le parole raccolte dall’agenzia di stampa SID. Finora Schroeder non ha rinunciato alla sua posizione di capo del consiglio di sorveglianza presso la compagnia energetica statale russa Rosneft.

Foto: Twitter Borussia Dortmund