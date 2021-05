L’ex calciatore Lambert: “A Liverpool Balotelli era fastidioso. Quando giocavo con lui nelle partitelle non faceva nulla”

Rickie Lambert, ex attaccante del Liverpool, nel corso di un’intervista al Straight From the Off, ha ricordato il rapporto difficile che ha avuto durante la stagione 2014-2015 con Mario Balotelli. Era un bravo ragazzo, un po’ infantile ma contagiava tutti con la sua allegria. Io ero all’apice della carriera e sinceramente non avevo visto niente del genere. Lui all’inizio si impegnava ma poi… . Durante gli allenamenti potevi dire benissimo che non stava dando il massimo. Anzi. Rispondeva a Brendan Rodgers (tecnico del Liverpool in quella stagione ndr) e la mia testa veniva distratta da tutto quello che accadeva. Mi stava giocando davanti e quello mi infastidiva. Solo vedere certe cose, certi atteggiamenti mi ha condizionato. La mia testa in allenamento andava con quello che accadeva. Quando giocavo con lui nelle partitelle non faceva nulla. Rovinava tutto e non giocava. Era capace di calciare via la palla o di fare autogol. Dissi al mister di non rimettermi mai più in squadra con lui. Poi chiesi ad Hart e ai ragazzi se era così anche quando era al City e non risposero. Scossero solamente la testa…”.

FOTO: Twitter Monza