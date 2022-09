L’ex arbitro Marelli: “Sticchi Damiani ha ragione, non è giustificabile il mancato rigore”

L’ex arbitro Luca Marelli, ospite negli studi di Dazn, ha commentato così i due episodi che hanno suscitato non poche polemiche, nel corso di Lecce-Monza. In risposta alle lamentele di Saverio Sticchi Damiani, sui rigori non concessi alla squadra pugliese, l’ex arbitro conferma: “Se nel primo episodio, il tocco di mano di Molina, si può discutere, il secondo episodio non è giustificabile. Pablo Marì non solo aumenta il volume del corpo, ma va proprio a cercare volontariamente il pallone”.