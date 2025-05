L’ex arbitro Lahoz: “La direzione di Marciniak è stata tutt’altro che casalinga”

07/05/2025 | 21:15:01

Non sono mancate le polemiche al termine della semifinale di ritorno tra Inter e Barcellona. Antonio Mateu Lahoz, ex arbitro spagnolo, ha parlato a MovistarTV delle controverse decisioni: “Sono azioni molto difficili da interpretare. Non possiamo parlare di decisioni arbitrali “casalinghe” quando le decisioni iniziali sono state un mancato rigore su Lautaro e un rigore per Lamine Yamal che non c’era. Non credo che dovremmo usare questi termini quando si parla di arbitraggi. Sono definiti dai dettagli. Nell’azione di Cubarsí, Lautaro colpisce la palla con i tacchetti. Se ci sono 46 telecamere, in 45 sembra un intervento perfetto di Pau, ma ce n’è una che mostra chiaramente che è rigore. È per questo che è stato introdotto il VAR. Mi chiedo, però, perché Marciniak non veda più filmati dell’azione di Lamine per capire se il fallo è stato dentro o fuori dall’area di rigore”.

foto pzpl