L’ex allenatore di Kostic: “Lo consiglio alla Juventus, è all’altezza dei top club europei”

Quella di Filip Kostic alla Juventus è una pista che stiamo seguendo e analizzando da tempo, con l’ultimo aggiornamento fornito proprio oggi. A tal proposito, l’ex allenatore del laterale serbo Markus Gisdol ne ha parlato ai microfoni di tuttojuve.com: “Sì, consiglio il suo acquisto alla Juventus nella maniera più assoluta. Filip è all’altezza dei migliori top club europei e rafforzerebbe senz’altro una squadra come quella bianconera. È un affare a quindici milioni? Non c’è neanche da chiederlo, sarebbe un ottimo affare per la Juventus“.

Foto: Twitter Eintracht Francoforte