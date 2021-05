L’ex agente di Lewandowski: “Avevamo un piano, andare in Spagna e negli Usa dopo il Bayern”

Cezary Kucharski, ex procuratore di Robert Lewandowski, ai microfoni di Goal e Spox ha raccontato i piani che avevano per il futuro del’attaccante polacco: “Quando abbiamo portato Robert in Germania avevamo un piano: Borussia Dortmund, Bayern Monaco poi la Spagna e gli USA. E non è un segreto che il Real Madrid fosse il suo grande sogno. Ma i club spagnoli attualmente non sono abbastanza forti dal punto di vista finanziario per permetterselo e negli ultimi anni si è certamente reso conto che il Bayern Monaco è il club ideale per lui. Il suo futuro? Qualunque decisione prenderà Robert, sarà una buona decisione. So come funziona questa attività e posso immaginare che le recenti voci di mercato che lo vorrebbero verso la Premier League siano deliberatamente diffuse in vista delle trattative contrattuali. Questa è una strategia comune. Perché Lewandowski dovrebbe andare da qualche altra parte? Sa cosa il Bayern può dargli sotto ogni punto di vista. Questo club è sempre uno dei principali favoriti per il titolo di Champions League e, conoscendolo, ha ancora fame di successo e vuole segnare ancora tanto. E lo farà nella prossima stagione anche col nuovo allenatore”.

Foto: Twitter Bayern Monaco