L’ex agente di Fagioli: “Spero possa rinascere come l’araba fenice”

Andrea D’Amico, ex procuratore Fagioli, a Palla al Centro su Rai Radio 1 Sport, ha parlato così della situazione che sta colpendo il centrocampista della Juventus:

“Provo un grande dispiacere per la vicenda che ha travolto Nicolò e la sua famiglia, perché è un bravissimo ragazzo, semplice, molto chiuso e riservato. Forse anche questo suo carattere gli ha fatto vivere dentro questo terremoto che aveva dentro di sé e non confidava a nessuno. Forse, indirettamente, bisogna ringraziare anche Fabrizio Corona, se non avesse tirato fuori tutto questo marcio, chissà quando sarebbe uscito e con quale esito. Per rinascere bisogna prima morire, come l’araba fenice e penso che Nicolò possa veramente rinascere, levandosi quei demoni che lo hanno tormentato finora”.

“Non ho mai avuto il sentore che questo fosse il problema. Io ho sempre detto ai ragazzi quello che devono o non dovevano fare. A volte viene data colpa alla famiglia stessa o agli agenti, ma dobbiamo essere anche obiettivi: al giorno d’oggi, con la facilità tecnologica, se un ragazzo vuole scommettere può farlo in qualsiasi momento. La questione del controllo è ridicola, non è che uno possa star loro vicino come fossero bebé, questi ragazzi hanno la loro vita”.

Foto: Instagram Fagioli