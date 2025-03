Myles Lewis-Skelly è il debuttante più giovane a segnare con la maglia della Nazionale inglese. Dopo la vittoria per 2-0 contro l’Albania, il giovane talento ha parlato così a ITV: “Sono senza parole. Sono così grato al manager (Tuchel, ndr) per aver riposto fiducia in me. Sono così felice. I tifosi mi hanno fatto sentire a casa, quindi grazie a loro”.

Foto: Instagram Inghilterra