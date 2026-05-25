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Lewis Miley: “Rappresentare il Newcastle United è un sogno. Sono entusiasta per quello che mi aspetta”

25/05/2026 | 15:38:42

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Il centrocampista del Newcatsle, Lewis Miley, ha parlato ai canali ufficiali del club in occasione del suo rinnovo di contratto. Queste le sue parole:
“Sono davvero felice di firmare questo nuovo contratto e di legare il mio futuro qui. Rappresentare il Newcastle United è un sogno, quindi questo è un momento di grande orgoglio per me. Sono davvero grato a tutti coloro che hanno contribuito ad aiutarmi ad arrivare dove sono oggi, in particolare al supporto della mia famiglia e alla fiducia che il club ha riposto in me fin da giovanissimo. Finora è stato un percorso incredibile e sono entusiasta per quello che mi aspetta. Ora mi alleno duramente ogni giorno per tornare in campo ancora più forte la prossima stagione e iniziare a ripagare la fiducia che mi è stata dimostrata”.
Foto: sito Newcastle