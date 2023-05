LEWIS HALL, IL RAMPANTE DI CASA CHELSEA

In un anno da dimenticare per il Chelsea, tra i tanti acquisti e risultati che non sono mai arrivati. L’unica luce è quella legata alla “cantera” inglese, che anche quest’anno ha sfornato e fatto esordire una serie di talenti dal futuro splendido. L’ultimo di questa lista è Lewis Hall.

Lewis Kieran Hall nasce a Slough l’8 settembre 2004. Il suo percorso calcistico nasce e cresce legato al Chelsea, infatti si lega ai blues da giovanissimo, giocando in tutte le “under”, in contemporanea alla scalata nel club, il talento riceve anche le sue convocazioni nell’Inghilterra, partendo proprio dall’under 15. Nella stagione 2021/22 esordisce nella Youth League mettendo nel bottino 7 presenze e 2 gol. Esordendo nella prima squadra nella sfida di Fa Cup l’8 gennaio 2022 contro il Chestersfield riuscendo ad entrare nel tabellino con un assist. La stagione 2022/23 è invece quella della consacrazione, si muove tra la squadra B dei blues passando per l’under 23. Fino al 9 novembre, giorno in cui Potter decide di farlo esordire da titolare in EFL Cup contro il Manchester City. Il giovane impressiona l’ex allenatore del Chelsea, tanto che il 12 novembre dopo aver esordito una settimana prima in Premier League contro l’Arsenal, riesce a conquistare la prima partenza dal primo minuto nella sconfitta contro il Newcastle. Con Potter il giovane è una delle poche luci, svaria in tutti i ruoli nel centrocampo e nelle successive sette partite riesce a segnare altri minuti in cinque apparizioni. Con l’esonero di Potter il centrocampista perde spazio e viene relegato nella squadra B, fino al 13 maggio dove torna sorprendentemente titolare contro il Nottingham Forrest, titolarità confermata sette giorni dopo nella delicata sfida contro il Manchester City neo campione d’Inghilterra.

Il talento inglese è il tipico centrocampista moderno polivalente, svaria bene sia sul fronte offensivo che difensivo, è alto quasi 180cm è un calciatore duttile mancino, oltre i ruoli nella mediana, a livello giovanile ha giocato anche come terzino sinistro di spinta con ottimi risultati. Se vogliamo paragonarlo ad un calciatore, potremo associarlo ai vari Barella e Tonali, un calciatore completo su tutto che ha solo bisogno di essere sgrezzato e i paragoni a Lampard per le strade vicino lo “Stamford Brigde” aumentano giorno dopo giorno.

Lewis Hall foto IG personale