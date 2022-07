Lewandowski:”Vissuti 8 anni meravigliosi. Saluterò tutti dopo la tournée col Barcellona”

Lewandowski al Barcellona, finalmente ci siamo. Dopo l’accordo trovato nella notte e le parole di Kahn ora arrivano quelle del diretto interessato. Il polacco sta per raggiungere il Barcellona negli States, e prima di lasciare Monaco ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport Germania, che confermano come la trattativa sia conclusa.”Sono stati otto anni meravigliosi quelli vissuti al Bayern, non dimenticherò mai questa fantastica avventura. Tornerò per salutare tutti come si deve dopo la tournée col Barcellona”.

Foto: Twitter Bayern