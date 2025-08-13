Lewandowski ricorda Xavi: “Il Barcellona è quello che è ora anche grazie a lui”

13/08/2025 | 15:45:41

Nel corso di un’intervista rilasciata alla BBC, il bomber del Barcellona Robert Lewandowski ha voluto ricordare il suo caro ex tecnico, Xavi Hernandez: “È stata una persona molto importante per me quando sono arrivato al Barcellona, nei primi mesi e anche dopo. Ho giocato contro di lui da calciatore e poi è diventato il mio allenatore. Ho cercato di aiutarlo e ho visto che aveva qualcosa di speciale per diventare un grande allenatore. Quello che ha fatto per il club in quel momento complicato è stato un grande lavoro. A volte la gente non lo pensa, ma credo che lui ami il club. Anche grazie a lui, il Barça è quello che è oggi”.

Foto: Instagram Lewandowski