Lewandowski: “Szczesny mi disse che si sarebbe ritirato. Ma avrebbe cambiato idea solo se lo avesse chiamato il Barcellona”

Robert Lewandowski, bomber del Barcellona e della Nazionale polacca, parlando dal ritiro della Polonia, ha spiegato la situazione su Wojciech Szczesny e il suo addio alla Juventus. L’attaccante del Barcellona ha dichiarato in conferenza stampa: “Prima di lasciare la Juventus e ritirarsi mi disse che avrebbe continuato a giocare solo se il Barcellona lo avesse chiamato. In questo periodo in cui si è riposato ha ritrovato freschezza, e gli basteranno solo due settimane di allenamento per tornare in forma. È sereno e tranquillo. Sono sicuro che darà un grande contributo alla squadra. Quando arriva un nuovo giocatore, bisogna fargli conoscere l’ambiente della società. Lo stesso vale per Wojciech, ma con la sua esperienza e il suo atteggiamento verso la vita, si ambienterà in maniera molto rapida”.

Foto: twitter Barcellona