Lewandowski: “Sul mio futuro non ho deciso niente, ho bisogno di tempo per capire”

11/11/2025 | 21:58:15

Intervenuto in conferenza stampa dal ritiro della Polonia, Lewandowski ha parlato del suo futuro: “Non so ancora la risposta. Ecco perché non ho fretta. Sono in pace con me stesso. E questa è la cosa più importante. Anche se, ad esempio, il club mi contattasse ora, non risponderei comunque a questa domanda. Perché ho anche bisogno di sapere cosa è meglio per me. Per ora sono tranquillo, non ho fretta e, per il momento, non mi aspetto altro”.

Foto: x barcellona

