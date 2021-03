Una buona Lazio, chiude sotto di 1-0 il primo tempo a Monaco di Baviera. I biancocelesti ci provano, senza particolari problemi per la retroguardia bavarese, ma sicuramente più attenti, ordinati e con idee più chiare rispetto all’andata. Il vantaggio arriva su rigore al 33′ dopo una cintura di Muriqi in area di rigore su Goretza. Robert Lewandowski non perdona e spiazza Reina.

Foto: sito Uefa