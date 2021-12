Lewandowski: “Sono sempre stato colpito da Roberto Baggio. Giocare in Italia? In futuro non si sa mai”

Robert Lewandowski a margine del premio Golden Boy 2021: “Quando avevo sei anni era famosissimo non solo per le sue doti calcistiche ma per il codino. Le sue qualità tecniche sono scolpite nelle mia memoria, le sue perfomance mi hanno colpito molto sin da quando ero giovanissimo. Venire a giocare in Italia? In Italia ci sono tante squadre e giocatori forti, non ho notizie su un mio possibile passaggio in Italia. In futuro non si sa mai”.

FOTO: Twitter Champions