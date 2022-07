Lewandowski: “Sono qui per aiutare il club. Xavi è stato determinante”

Robert Lewandowski è arrivato nel ritiro del Barcellona in quel di Miami, dopo una trattativa lunga. Il polacco ora è alla corte di Xavi ed è pronto ad aiutare il Barcellona con i suoi gol. Ai canali ufficiali, il neo acquisto ha commentato cosi il suo arrivo.

“Finalmente sono qui, sono felice di unirmi alla squadra. Gli ultimi giorni sono stati molto lunghi ma l’accordo è chiuso e ora posso concentrarmi su un nuovo capitolo della mia vita. Ho sempre voluto giocare ne LaLiga, in un grande club e siamo a un nuovo step. Il Barça sta tornando e voglio aiutare questa squadra a stare più in alto possibile e vincere i maggiori titoli. Ho parlato con Xavi e sapevo dall’inizio che la sua idea era quella di acquistarmi e per questo è stato facile scegliere il Barcellona. Voglio vincere col Barcellona e con Xavi è possibile, perché lui sa esattamente come allenare il Barcellona in quanto è stato un grande giocatore e ora è un grande allenatore, dal grande futuro”.