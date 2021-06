Lewandowski, sempre lui. Con il gol di questa sera è il primo polacco ad aver segnato in tre Europei

Ancora in gol Robert Lewandowski. Dopo la fantastica stagione in Bundes con il Bayern l’attaccante ha trovato il gol in questo Europeo contro la Spagna. Con questa rete realizza un record, ovvero segnare in tre edizioni diverse di Europei: 2012, 2016 e 2021. La Polonia si aggrappa ancora intorno a lui.

Foto: Twitter Euro 2020