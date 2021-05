Lewandowski: “Segnare per me è il modo migliore per trovare la felicità. Ecco per me chi sono le favorite per l’Europeo”

Robert Lewandowski, attaccante del Bayern e della Nazionale polacca, nel corso di un’intervista a Sportweek si è soffermato anche sui prossimi Europei. “Le mie favorite sono Francia, poi Inghilterra e una tra Italia e Germania. Noi della Polonia giocheremo contro Spagna, Svezia e Slovacchia: ci aspettiamo di superare il girone, sarei felice se i nostri tifosi fossero orgogliosi”.

Poi sulle sue caratteristiche: “Segnare per me è il modo migliore per trovare la felicità. Quando succede mi sento come un bambino in un negozio di caramelle. Se devo scegliere un gol dico l’ultimo dei 5 segnati in 9′ contro il Wolfsburg. Dopo quella partita sono stato mesi senza pensarci per non perdere la concentrazione. Poi a Natale mi sono bloccato e ho detto: ‘Wow, cosa ho fatto!’. Haaland è il mio erede? Ha talento e un grande futuro davanti, ma non importa come inizi ma come giochi quando hai smesso di essere il più giovane del gruppo. Ancelotti? È come uno zio, sempre disponibile al dialogo e ad aiutarti. Capisce cosa può portare il giocatore a fare la differenza”.

FOTO: Sito Uefa