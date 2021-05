Lewandowski scrive un altro record: è il primo a vincere la classifica marcatori per quattro volte di fila

Non solo il record di più gol di sempre in una stagione di Bundesliga per Robert Lewandowski. Il polacco, infatti, ha chiuso per il quarto anno di fila vincendo il Tor-Kanone, il titolo di capocannoniere della Bundesliga. Nessuno mai era riuscito a vincere per quattro anni consecutivi il titolo di capocannoniere del massimo campionato tedesco, solo Gerd Muller si era fermato a 3 negli anni ’70.

Ma anche in Europa, nei massimi campionati, probabilmente nessuno è arrivato a 4 titoli di fila di capocannoniere vinti. Un record straordinario per il polacco.