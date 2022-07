Lewandowski saluta il Bayern: “Sono orgoglioso di ciò che abbiamo realizzato insieme”

Con un post su Instagram, Robert Lewandowski ha salutato il Bayern Monaco: “Vorrei ringraziare i miei compagni di squadra, i membri dello staff, la dirigenza del club e tutti coloro che mi hanno sempre supportato e ci hanno aiutato a vincere trofei per il Bayern. Sono orgoglioso di ciò che abbiamo realizzato insieme. Voglio soprattutto ringraziare i tifosi, perché siete voi a rendere il Bayern il club speciale che è. Noi calciatori siamo qui solo per poco tempo. Per me questo momento è durato otto meravigliosi anni e rimarrà sempre nel mio cuore”.

Foto: Lewandowski Twitter UCL