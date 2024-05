Lewandowski: “Resto al Barcellona, sono sicuro che lotteremo per vincere la prossima stagione”

Robert Lewandowski vestirà la maglia del Barcellona anche nella prossima stagione. Lo ha detto l’attaccante polacco in un’intervista concessa all’edizione odierna del Mundo Deportivo. Il numero 9 blagrana ha commentato il suo futuro: “Se resto? Sì, certo, per me è molto chiaro. Voglio vincere tante cose con il Barcellona e sono sicuro che la prossima stagione potremo giocare più forte e vincere anche titoli. Voglio sempre il meglio, non solo per me, ma anche per i miei compagni e sono sicuro che questa squadra potrà vincere i titoli la prossima stagione perché vedo quello che facciamo ogni giorno e per me è più importante perché è un club che porto nel mio cuore. Voglio dare tante cose alla squadra e alla società”.

Foto: Twitter ufficiale Barcellona