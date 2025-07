Lewandowski: “Rashford può darci una mano. Yamal non è più un bambino, farà ancora meglio”

26/07/2025 | 16:30:51

Robert Lewandowski ha parlato ai canali ufficiali del Barcellona, soffermandosi anche sulle mosse di mercato e sugli obiettivi dei catalani: “Rashford è un giocatore di grande talento. Abbiamo giocato contro il Manchester United due anni fa ed era in ottima forma. Può darci una mano ed è in grado di giocare in diversi ruoli. Penso che siamo più forti rispetto all’anno scorso perché il primo anno con Hansi Flick è stato una novità per molti giocatori. Yamal? Non è più un bambino, è un adulto, può fare ancora meglio dello scorso anno”.

Foto: X Barcellona