Lewandowski: “Questa sconfitta deve essere una lezione per tutti i nostri giovani”

Il Barcellona vola in semifinale di Champions League, ma non senza qualche brivido a Dortmund. Intervenuto ai microfoni di TNT Sports, il centravanti blaugrana, Robert Lewandowski, ha così commentato la sconfitta contro il Borussia: “Questa sconfitta dev’essere una lezione per tutti i giovani della nostra squadra. La Champions è la Champions, bisogna essere sempre al 100%, non al 90 o al 95%”.

Foto: Instagram Barcellona