Lewandowski premiato come miglior attaccante dell’anno: “Sono orgoglioso di questo riconoscimento”

Robert Lewandowski è stato premiato come miglior attaccante dell’anno a margine della cerimonia per il Pallone d’oro: “Sono molto fiero di essere qui dopo quasi due anni, un periodo molto difficile a causa della pandemia. Sono molto orgoglioso di questo premio perché so cosa vuol dire essere in area e cercare di segnare un gol. Devo ringraziare i miei compagni perché è merito loro per ogni gol che riesco a segnare. So cosa significa avere una sinergia con la squadra e avere una grande squadra alle spalle sia d’aiuto per me. Ringrazio la mia famiglia perché con il loro amore posso rendere al meglio. – continua il polacco – Tifosi? Sono loro il motivo per cui giochiamo a calcio, per questo festeggio ogni gol con loro e voglio condividere con loro la mia gioia con loro e la loro con la mia”.

FOTO: Twitter UCL