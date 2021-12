Lewandowski: “Posso giocare ancora per tanti anni, non ho pensato al futuro”

Dal palco dei Globe Soccer Awards l’attaccante del Bayern Monaco Robert Lewandowski ha cosi parlato del suo futuro. Le parole del bomber polacco: “Nella mia vita calcistica, ho sempre fatto quel che ho scelto. Posso giocare ancora per tanti anni, non ho pensato al futuro tra qualche anno. Magari potrò farlo ma ora tutto sta andando bene, sono concentrato sulla stagione, sulle prossime partite, su quel che voglio in questa stagione. Ogni anno ci sono rumors, per me non è niente di nuovo: sono concentrato sul campo, sugli allenamenti. E’ difficile, se senti tutte queste voci: l’importante è essere felici dove si è”. FOTO: Twitter Bayern Monaco