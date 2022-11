Lewandowski: “Per il Mondiale mi sento pronto. L’Inter potrebbe arrivare almeno ai quarti in Champions”

Il centravanti polacco del Barcellona, in un’intervista per la Gazzetta dello Sport ha parlato del Mondiale e delle squadre più forti del campionato. Ecco le sue parole: “Per il Mondiale io mi sento pronto. Il nostro gruppo è molto difficile e ogni gara sarà dura. L’Argentina è una delle favorite con Messi. Ma anche Germania e Spagna possono fare molta strada. Champions? Il Barcellona è squadra in ricostruzione, ci vuole tempo per vincere. La squadra di Inzaghi potrebbe arrivare almeno ai quarti. Poi dipenderà dal sorteggio. In Europa Milan e Inter sono in risalita. La Juventus ha avuto qualche difficoltà, anche dovuta dagli infortuni”.

Foto: Instagram Lewandowski