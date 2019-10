Lewandowski, numeri da urlo: 18 gol in 13 presenze stagionali

Robert Lewandowski in pieno magic moment. Una super tripletta in casa della Lettonia lancia la Polonia in testa al girone G nelle qualificazioni a Euro 2020. E i numeri dell’attaccante del Bayern Monaco sono impressionanti: in questo avvio di stagione, tra Nazionale e club, Lewandowski ha collezionato 13 presenze ma ha messo a segno la bellezza di 18 reti. Con la maglia del club bavarese ha una media spaventosa di un gol ogni 64 minuti disputati. La speranza della Polonia (e del Bayern) è che possa continuare su questi livelli anche dopo la fase di qualificazione: se i suoi gol iniziano a diventare pesanti anche nelle fasi finali, la sua Nazionale può diventare davvero la mina vagante delle qualificazioni.

Foto: Twitter ufficiale Bayern Monaco