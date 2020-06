Lewandowski, numeri da record: 45° gol in stagione e media da urlo. Nel mirino c’è la Scarpa d’oro

Trenta gol in campionato, 45 nel complesso della stagione. Sono i numeri da urlo di Robert Lewandowski che alla soglia dei 32 anni, nonostante lo stop per la pandemia, si conferma uno dei bomber più forti in circolazione. Il polacco ha lasciato il segno anche nella semifinale di Coppa di Germania, realizzando la rete che ha steso l’Eintracht e ha permesso agli uomini di Flick di volare in finale. Un’annata magica per il polacco, che ha già superato il proprio massimo stagionale di gol (45 con una media di una rete ogni 74′) e superato i 400 sigilli in carriera. Quest’anno, su 39 partite giocate ha segnato in 30, e con 45 centri totali ha già superato il proprio record storico (di 43) stabilito nel 2016-17. Ma non solo: per il centravanti dei bavaresi si tratta della quinta stagione consecutiva in cui riesce a raggiungere quota 40. Lewandowski si conferma sempre più una macchina da gol e ora il mirino è puntato sullo scettro di miglior marcatore d’Europa e sulla Scarpa d’oro.

Foto: Twitter ufficiale Champions League