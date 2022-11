Lewandowski mette in bacheca la Scarpa d’oro 2021-2022: “Felice al Barcellona, l’anno prossimo cercherò di vincerne un’altra”

Un’altra scarpa d’oro in bacheca per il fenomeno polacco, Robert Lewandowski. L’attaccante del Barcellona ha ricevuto in giornata la Scarpa d’oro per la stagione 2021/2022 e ha rilasciato queste dichiarazioni a margine della cerimonia: “Sono molto contento e orgoglioso di giocare per il Barça. Voglio ringraziare i miei ex compagni al Bayern e quelli di oggi per questo premio, sono sicuro che il prossimo sarà un anno molto importante. L’anno prossimo farò di tutto per vincerne un’altra e fare contenti i tifosi blugrana, è una promessa”. Sul momento della sua attuale squadra ha detto: ” In campionato stiamo facendo bene e in Champions sono stati fatti degli errori che ci hanno fatto andare fuori. Ma partite come quella del Mestalla o contro l’Osasuna dimostrano che la squadra ha fiducia e tanta voglia di vincere. E ce la faremo”.

Foto: Twitter Barcellona