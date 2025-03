Lewandowski: “L’obiettivo è raggiungere i 100 gol in Nazionale. Sarebbe stupendo”

Robert Lewandowski, stella della Nazionale polacca, dal ritiro ha parlato al canale televisivo TVP.

Queste le sue parole: “Le partite di qualificazione seguono delle dinamiche proprie. Iniziare bene queste qualificazioni sarà molto importante. Queste partite potrebbero darci una ventata di freschezza e la possibilità di acquisire maggiore fiducia, che forse ci è mancata nelle ultime gare”.

Obiettivo 10 gol: “Sinceramente quando ho sentito parlare dei 100 gol, è diventato un obiettivo allettante. Non dirò di no, sono a 84, ci proverò certamente. Ovviamente non sarà facile, lo so. Sono solo e “ben” 16 gol. Cento gol suona sicuramente fantastico. Ma ora mi concentro sulle partite di qualificazione e sul fatto che la squadra inizi a funzionare molto meglio”.

Foto: Instagram personale