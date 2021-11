Lewandowski, la rovesciata sulla neve. Un messaggio per il Pallone d’Oro

Robert Lewandowski non si ferma. L’attaccante polacco del Bayern ha segnato anche nella gelida Kiev, e lo ha fatto in una maniera strepitosa, una rovesciata nella neve per aprire il tabellino nel successo del Bayern Monaco per 2-1 contro la Dinamo.

Un gesto tecnico strepitoso per il bomber polacco, arrivato a quota 40 gol nell’anno solare 2021. Un chiaro messaggio verso lunedì 29 novembre, quando verrà assegnato il Pallone d’Oro.

La sfida sembra essere limitata a due pretendenti. Lewandowski appunto e Leo Messi, che è a quota 41 gol nell’anno solare 2021, ha vinto la Copa America con l’Argentina e la Copa del Re con il Barcellona.

Il polacco vanta la vittoria della Bundesliga e il Mondiale per club con il Bayern e considerato che nel 2020 il premio non fu assegnato causa pandemia (e Lewandowski lo avrebbe vinto a mani basse) potrebbe essere lui il favorito di questa edizione, considerando anche la continuità di rendimento delle ultime stagioni.

Se poi nel repertorio, oltre ai gol e ai successi, ci mette anche prodezze personali, allora il messaggio è lanciato: Robert vuole il Pallone d’Oro.

Foto: Twitter Bayern